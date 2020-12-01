«Реал» вынужден отложить трансфер Килиана Мбаппе

«Реал» не сможет осуществить трансфер нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.
По данным источника, «Реал», как и многие европейские клубы, из-за пандемии коронавирусной инфекции столкнулись с серьёзными финансовыми проблемами. В связи с этим, «Королевскому клубу» придётся отложить подписание французского нападающего. Одной из причин также является высокая заработная плата футболиста.
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Сперва игрок присоединился к парижанам на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 8 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.
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