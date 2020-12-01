Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» вынужден отложить трансфер Килиана Мбаппе

«Реал» вынужден отложить трансфер Килиана Мбаппе
Футбол / Испания 0

«Реал» не сможет осуществить трансфер нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

По данным источника, «Реал», как и многие европейские клубы, из-за пандемии коронавирусной инфекции столкнулись с серьёзными финансовыми проблемами. В связи с этим, «Королевскому клубу» придётся отложить подписание французского нападающего. Одной из причин также является высокая заработная плата футболиста.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Сперва игрок присоединился к парижанам на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 8 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

«Реал» планирует купить Мбаппе и Холанда
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020