«Реал» вынужден отложить трансфер Килиана Мбаппе

«Реал» не сможет осуществить трансфер нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

По данным источника, «Реал», как и многие европейские клубы, из-за пандемии коронавирусной инфекции столкнулись с серьёзными финансовыми проблемами. В связи с этим, «Королевскому клубу» придётся отложить подписание французского нападающего. Одной из причин также является высокая заработная плата футболиста.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Сперва игрок присоединился к парижанам на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 8 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.