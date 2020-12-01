Джек Грилиш — об отмене гола «Астон Виллы» в компенсированное время: VAR разрушает игру
Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш выступил с критикой VAR после отмены гола одноклубника Олли Уоткинса в матче с «Вест Хэмом» (1:2). Нападающий сравнял счёт в компенсированное время, но взятие ворот было отменено после долгого видеопросмотра из-за небольшого офсайда.
«Что касается VAR, то я уже высказывался по этому поводу раньше. Такие решения приводят в замешательство. Это разрушает игру», — написал Грилиш в своём «твиттере».
Видео момента с отменой гола Уоткинса
«Астон Вилла» также могла сравнять счёт на 74-й минуте, но Уоткинс не реализовал пенальти.
«Молотобойцы» набрали 17 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (15) — на 10-м месте. У подопечных Дина Смита один матч в запасе.
«Вест Хэм» победил «Астон Виллу» и поднялся на пятое место в АПЛ
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