Джек Грилиш — об отмене гола «Астон Виллы» в компенсированное время: VAR разрушает игру

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш выступил с критикой VAR после отмены гола одноклубника Олли Уоткинса в матче с «Вест Хэмом» (1:2). Нападающий сравнял счёт в компенсированное время, но взятие ворот было отменено после долгого видеопросмотра из-за небольшого офсайда.

«Что касается VAR, то я уже высказывался по этому поводу раньше. Такие решения приводят в замешательство. Это разрушает игру», — написал Грилиш в своём «твиттере».

Видео момента с отменой гола Уоткинса

«Астон Вилла» также могла сравнять счёт на 74-й минуте, но Уоткинс не реализовал пенальти.

«Молотобойцы» набрали 17 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (15) — на 10-м месте. У подопечных Дина Смита один матч в запасе.