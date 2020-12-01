Тодибо может вернуться в «Барселону» в январе
20-летний защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, на правах аренды выступающий за «Бенфику», может вернуться в каталонский клуб в январе, сообщает O Jogo.
По данным источника, Тодибо, которому не удалось закрепиться в составе «Бенфики» из-за травмы, не входит в планы главного тренера Жорже Жезуша. Специалист отдаёт предпочтение Яну Вертонгену и Николасу Отаменди.
Тодибо перешёл в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы». Сумма трансфера составила € 1 млн. Во второй половине прошлого сезона француз выступал за «Шальке-04» на правах аренды. В составе клуба из Гельзенкирхена он принял участие в восьми матчах чемпионата Германии (четыре — в основном составе). Контракт французского футболиста с каталонским клубом действует до лета 2023 года.
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