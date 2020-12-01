Полузащитник «Динамо» Моро объяснил, почему выбрал Россию

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро объяснил решение перебраться в Россию из загребского «Динамо».



«Я провёл пять лет в загребском «Динамо», и пришло время перейти в другую команду. Мне рассказали о планах московского «Динамо» на ближайшие годы и о моей роли. Я много общался с Желько Бувачем (заместителем гендиректора «Динамо» по спорту. — Прим. «Чемпионата»), и то, что он мне рассказал, изменило моё мышление, заставило всерьёз задуматься о переезде в Москву. Он сказал о том, что так же приходил сюда год назад. Рассказал, кто он и где был, хотя я и так знал о его опыте. Объяснил свои цели и стратегию «Динамо» на ближайшие несколько лет. У клуба есть план и всё необходимое – вот почему я пришёл сюда», — сказал Моро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



В нынешнем сезоне 22-летний Моро провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил 2 гола.

«Для меня это был словно конец света». Через что прошёл динамовец Моро Его трансфер сорвался из-за травмы, но прошло два года, он обзвонил хорватов в РПЛ и приехал в Москву.