Полузащитник «Динамо» Моро объяснил, почему выбрал Россию

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро объяснил решение перебраться в Россию из загребского «Динамо».
«Я провёл пять лет в загребском «Динамо», и пришло время перейти в другую команду. Мне рассказали о планах московского «Динамо» на ближайшие годы и о моей роли. Я много общался с Желько Бувачем (заместителем гендиректора «Динамо» по спорту. — Прим. «Чемпионата»), и то, что он мне рассказал, изменило моё мышление, заставило всерьёз задуматься о переезде в Москву. Он сказал о том, что так же приходил сюда год назад. Рассказал, кто он и где был, хотя я и так знал о его опыте. Объяснил свои цели и стратегию «Динамо» на ближайшие несколько лет. У клуба есть план и всё необходимое – вот почему я пришёл сюда», — сказал Моро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
В нынешнем сезоне 22-летний Моро провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил 2 гола.
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