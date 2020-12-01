Никола Моро: не стал бы говорить, что футбол в России такой уж оборонительный
Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро высказался об оборонительной манере игры большинства команд Российской Премьер-Лиги.
«Это как раз одна из причин, почему я приехал сюда. Российская лига находится посередине между чемпионатом Хорватии и АПЛ, Бундеслигой. Для меня это хороший шаг – получить опыт в РПЛ. И я бы не стал говорить, что футбол здесь такой уж оборонительный. Российские клубы выступают в еврокубках, и каждый футболист может развивать себя», — сказал Моро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
В нынешнем сезоне 22-летний Моро провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил 2 гола. «Динамо», набрав 27 очков в 16 турах, занимает пятое место в турнирной таблице первенства.
«Для меня это был словно конец света». Через что прошёл динамовец Моро
Его трансфер сорвался из-за травмы, но прошло два года, он обзвонил хорватов в РПЛ и приехал в Москву.
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