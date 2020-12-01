Гари Невилл назвал два футбольных правила, которые нужно изменить

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал решение арбитра отменить гол «Астон Виллы» в матче с «Вест Хэмом» (1:2) в АПЛ. В компенсированное время нападающий бирмингемского клуба Олли Уоткинс сравнял счёт, но после долгого видеопросмотра взятие ворот было отменено из-за небольшого офсайда.

«Линии на экране — это не проблема. Но под угрозой оказалось доверие к судьям. Они даже сами стали сомневаться в себе. Когда рефери идёт смотреть на экран, это тоже не проблема. Проблема в том, что они не придерживаются своих решений. Самая большая проблема — это применение технологий или сами правила.

Трактовка игры рукой сейчас — это нонсенс. Офсайд из-за руки — это тоже нонсенс. Эти два правила нужно изменить. В таком случае VAR станет более приемлемым. Сейчас судьи выглядят так, словно они запрограммированы, как роботы. Им нужно расслабиться, подойти к экрану и сказать: «Меня устраивает моё решение». Но сейчас всё не так. У них слишком много инструкций, они просто напуганы до смерти.



Авторитет судей падает, и проблема в том, что болельщики ненавидят эту ситуацию. Нужны перемены", — цитирует Невилла Sky Sports.

Видео отменённого гола в матче «Вест Хэм» — «Астон Вилла»