Чемпион Норвегии Хайкин: в РПЛ не тянет. Выберу аутсайдера АПЛ, а не чемпиона России

Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин, в составе с которым команда стала чемпионом Норвегии, высказался о своём будущем.
«Мой контракт действует ещё год. Мне хочется попробовать силы либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы. Играя против «Милана», я прочувствовал этот уровень, теперь не хочется опускаться ниже. Я очень стремлюсь к этому.
Тяжело говорить о других предложениях, пока конкретики не было. Но мне в любом случае очень хочется сыграть в Лиге чемпионов именно за «Будё-Глимт». А так, хочется продолжать играть в Европе, меня не тянет в российский чемпионат. Нельзя загадывать, но между чемпионом РПЛ и клубом из подвала английской Премьер-лиги я выберу второй вариант, безусловно», — цитирует Хайкина Sport24.
В Норвегии Хайкин выступает с 2019 года. В ходе своей карьеры 25-летний голкипер также играл в Израиле, а на молодёжном уровне представлял «Кубань», «Мордовию», «Марбелью», «Насьонал», «Рединг», «Портсмут» и «Челси».
- 1 декабря 2020
-
11:00
-
10:54
-
10:53
-
10:42
-
10:31
-
10:30
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:47
-
09:40
-
09:37
-
09:35
-
08:53
-
08:30
-
07:53
-
07:38
-
07:12
-
06:54
-
06:30
-
06:19
-
05:53
-
05:35
-
05:17
-
05:00
-
04:35
-
04:13
-
04:01
-
03:40
-
03:04
-
02:15
-
01:59
-
01:17
-
00:56
-
00:44