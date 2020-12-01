Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чемпион Норвегии Хайкин: в РПЛ не тянет. Выберу аутсайдера АПЛ, а не чемпиона России

Чемпион Норвегии Хайкин: в РПЛ не тянет. Выберу аутсайдера АПЛ, а не чемпиона России
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин, в составе с которым команда стала чемпионом Норвегии, высказался о своём будущем.

«Мой контракт действует ещё год. Мне хочется попробовать силы либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы. Играя против «Милана», я прочувствовал этот уровень, теперь не хочется опускаться ниже. Я очень стремлюсь к этому.

Тяжело говорить о других предложениях, пока конкретики не было. Но мне в любом случае очень хочется сыграть в Лиге чемпионов именно за «Будё-Глимт». А так, хочется продолжать играть в Европе, меня не тянет в российский чемпионат. Нельзя загадывать, но между чемпионом РПЛ и клубом из подвала английской Премьер-лиги я выберу второй вариант, безусловно», — цитирует Хайкина Sport24.

В Норвегии Хайкин выступает с 2019 года. В ходе своей карьеры 25-летний голкипер также играл в Израиле, а на молодёжном уровне представлял «Кубань», «Мордовию», «Марбелью», «Насьонал», «Рединг», «Портсмут» и «Челси».

Российский вратарь Хайкин показал чемпионский кортеж «Будё-Глимт» из военных истребителей
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020