Чемпион Норвегии Хайкин: в РПЛ не тянет. Выберу аутсайдера АПЛ, а не чемпиона России

Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин, в составе с которым команда стала чемпионом Норвегии, высказался о своём будущем.



«Мой контракт действует ещё год. Мне хочется попробовать силы либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы. Играя против «Милана», я прочувствовал этот уровень, теперь не хочется опускаться ниже. Я очень стремлюсь к этому.



Тяжело говорить о других предложениях, пока конкретики не было. Но мне в любом случае очень хочется сыграть в Лиге чемпионов именно за «Будё-Глимт». А так, хочется продолжать играть в Европе, меня не тянет в российский чемпионат. Нельзя загадывать, но между чемпионом РПЛ и клубом из подвала английской Премьер-лиги я выберу второй вариант, безусловно», — цитирует Хайкина Sport24.



В Норвегии Хайкин выступает с 2019 года. В ходе своей карьеры 25-летний голкипер также играл в Израиле, а на молодёжном уровне представлял «Кубань», «Мордовию», «Марбелью», «Насьонал», «Рединг», «Портсмут» и «Челси».

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