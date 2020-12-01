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Кристиан Эриксен принял решение покинуть «Интер» в январе

Кристиан Эриксен принял решение покинуть «Интер» в январе
Футбол / Италия 0

Полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен принял решение покинуть миланский клуб в январе, сообщает Calciomercato.it.

По данным источника, футболист по-прежнему недоволен своим положением в команде и будет просить руководство о трансфере в ближайшее время.

Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, сумма трансфера составила € 27 млн. До этого он на протяжении семи лет выступал за «Тоттенхэм Хотспур». В нынешнем сезоне Эриксен провёл на поле 9 матчей во всех турнирах, не записав в свой актив результативных действий.

Сообщалось, что футболистом интересуется «Пари Сен-Жермен», при этом «Интер» готов расстаться с игроком не менее чем за € 25-30 млн.

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