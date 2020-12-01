Дефо: Кейн и Сон — лучшая связка в мире на данный момент

Бывший нападающий сборной Англии Джермейн Дефо, ныне выступающий за «Рейнджерс», поделился мнением о связке форвардов «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн и Сон Хын Мин.



«То, что Моуринью сделал с Кейном и Соном, потрясающе. Эти двое образовали лучшую связку в мире на данный момент. Самое трудное на топ-уровне – быть стабильным. И им это удаётся, для меня это невероятно. Сон очень подвижный, он забегает за спины. Получив мяч, он уже нацелен на ворота и начинает уничтожать соперников», — цитирует Дефо Goal.com со ссылкой на Mennie Talks Podcast.



В нынешнем сезоне Кейн и Сон провели по 10 матчей в английской Премьер-лиге. 27-летний англичанин забил 7 голов (2 – с пенальти) и отдал 9 результативных передач. На счету 28-летнего корейца 9 мячей и 2 голевых паса.

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