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«Барселона», «Реал» и «Манчестер Сити» поборются за 18-летнего защитника «Хоффенхайма»

«Барселона», «Реал» и «Манчестер Сити» поборются за 18-летнего защитника «Хоффенхайма»
Футбол / Испания 0

Европейские топ-клубы проявляют интерес к 18-летнему защитнику «Хоффенхайма» Мелайро Богарду, сообщает Sport.es.

По данным источника, главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассматривает соотечественника в качестве замены травмированным Жерару Пике и Серхи Роберто. Богард может играть как в центре, так и на правом фланге обороны, что делает его кандидатуру привлекательной для каталонского клуба. Помимо этого, контракт защитника с «Хоффенхаймом» действителен до лета 2021 года, и клуб охотнее согласится на трансфер в январе, чтобы не отпускать игрока бесплатно.

Сообщается, что за ситуацией с игроком также следят мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Милан».

Богард дебютировал в основе «Хоффенхайма» минувшим летом. В нынешнем сезоне футболист провёл на поле 3 матча во всех турнирах.

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