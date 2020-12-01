Антони Марсьяля отправили домой с тренировки «МЮ». Он пробыл на базе 11 минут

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль вчера, 30 ноября, покинул тренировочную базу клуба, пробыв на ней всего 11 минут, сообщает Manchester Evening News. 24-летний француз прибыл на тренировку команды, однако вскоре был отправлен домой, так как ещё не восстановился после болезни.

В минувший уик-энд Антони отправился с командой на выездной матч АПЛ с «Саутгемптоном» (3:2), однако у него были зафиксированы симптомы болезни. Марсьяль был вынужден остаться в отеле и в игре участия не принимал.

Выход Антони на поле в предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с французским «ПСЖ» также остаётся под вопросом. Встреча состоится завтра, 2 декабря.

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»