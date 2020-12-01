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Антони Марсьяля отправили домой с тренировки «МЮ». Он пробыл на базе 11 минут

Антони Марсьяля отправили домой с тренировки «МЮ». Он пробыл на базе 11 минут
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль вчера, 30 ноября, покинул тренировочную базу клуба, пробыв на ней всего 11 минут, сообщает Manchester Evening News. 24-летний француз прибыл на тренировку команды, однако вскоре был отправлен домой, так как ещё не восстановился после болезни.

В минувший уик-энд Антони отправился с командой на выездной матч АПЛ с «Саутгемптоном» (3:2), однако у него были зафиксированы симптомы болезни. Марсьяль был вынужден остаться в отеле и в игре участия не принимал.

Выход Антони на поле в предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с французским «ПСЖ» также остаётся под вопросом. Встреча состоится завтра, 2 декабря.

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»

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