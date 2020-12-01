Зиеш: Азар — футболист мирового класса. Игра Эдена всегда вдохновляет

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш выразил восхищение бывшим нападающим лондонского клуба Эденом Азаром, ныне выступающим за мадридский «Реал», а также высказался о перспективах команды в борьбе за титул чемпиона Англии.
«Эден – футболист мирового класса. Его игра всегда вдохновляет. Я по-прежнему многому учусь, когда слежу за мелкими деталями того, как он это делает.
Конечно, мы можем бороться за титул. Всё начинается с веры, также нужно каждый день работать усерднее и усерднее. По итогу посмотрим, что это принесёт. Но нужно верить, что это возможно, и мы это делаем. Мы верим», — приводит слова Зиеша Goal.com.
«Челси», набрав 19 очков в 10 турах, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулю» (у обеих команд по 21 очку).
- 1 декабря 2020
-
12:40
-
12:32
-
12:24
-
12:00
-
11:51
-
11:45
-
11:34
-
11:30
-
11:00
-
10:54
-
10:53
-
10:42
-
10:31
-
10:30
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:47
-
09:40
-
09:37
-
09:35
-
08:53
-
08:30
-
07:53
-
07:38
-
07:12
-
06:54
-
06:30
-
06:19
-
05:53
-
05:35
-
05:17
-
05:00
-
04:35
-
04:13