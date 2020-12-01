Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зиеш: Азар — футболист мирового класса. Игра Эдена всегда вдохновляет

Зиеш: Азар — футболист мирового класса. Игра Эдена всегда вдохновляет
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш выразил восхищение бывшим нападающим лондонского клуба Эденом Азаром, ныне выступающим за мадридский «Реал», а также высказался о перспективах команды в борьбе за титул чемпиона Англии.

«Эден – футболист мирового класса. Его игра всегда вдохновляет. Я по-прежнему многому учусь, когда слежу за мелкими деталями того, как он это делает.

Конечно, мы можем бороться за титул. Всё начинается с веры, также нужно каждый день работать усерднее и усерднее. По итогу посмотрим, что это принесёт. Но нужно верить, что это возможно, и мы это делаем. Мы верим», — приводит слова Зиеша Goal.com.

«Челси», набрав 19 очков в 10 турах, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулю» (у обеих команд по 21 очку).

Зидан прокомментировал травму Азара
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020