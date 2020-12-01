«Реал» готов включить Азара в сделку по Мбаппе
Мадридский «Реал» продолжает продумывать детали возможного трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
Как сообщается в «твиттере» El Chiringuito TV, «Королевский клуб» готов осуществить с парижанами обмен звёздными футболистами. «Сливочные» хотят включить в сделку форварда Эдена Азара.
Азар перешёл в «Реал» из «Челси» летом 2019 года. Сумма трансфера составила более € 100 млн. В нынешнем сезоне 29-летний бельгиец, испытывающий проблемы из-за травм, принял участие всего лишь в 3 матчах испанской Примеры и забил 1 гол.
В свою очередь Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В нынешней кампании на счету 21-летнего француза 9 мячей (3 – с пенальти) в 8 встречах Лиги 1.
«Реал» вынужден отложить трансфер Килиана Мбаппе
Рекомендуем вам
- 1 декабря 2020
-
12:40
-
12:32
-
12:24
-
12:00
-
11:51
-
11:45
-
11:34
-
11:30
-
11:00
-
10:54
-
10:53
-
10:42
-
10:31
-
10:30
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:47
-
09:40
-
09:37
-
09:35
-
08:53
-
08:30
-
07:53
-
07:38
-
07:12
-
06:54
-
06:30
-
06:19
-
05:53
-
05:35
-
05:17
-
05:00
-
04:35
-
04:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам