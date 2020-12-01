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«Реал» готов включить Азара в сделку по Мбаппе

«Реал» готов включить Азара в сделку по Мбаппе
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» продолжает продумывать детали возможного трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Как сообщается в «твиттере» El Chiringuito TV, «Королевский клуб» готов осуществить с парижанами обмен звёздными футболистами. «Сливочные» хотят включить в сделку форварда Эдена Азара.

Азар перешёл в «Реал» из «Челси» летом 2019 года. Сумма трансфера составила более € 100 млн. В нынешнем сезоне 29-летний бельгиец, испытывающий проблемы из-за травм, принял участие всего лишь в 3 матчах испанской Примеры и забил 1 гол.

В свою очередь Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В нынешней кампании на счету 21-летнего француза 9 мячей (3 – с пенальти) в 8 встречах Лиги 1.

«Реал» вынужден отложить трансфер Килиана Мбаппе
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