«Реал» готов включить Азара в сделку по Мбаппе

Мадридский «Реал» продолжает продумывать детали возможного трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.



Как сообщается в «твиттере» El Chiringuito TV, «Королевский клуб» готов осуществить с парижанами обмен звёздными футболистами. «Сливочные» хотят включить в сделку форварда Эдена Азара.



Азар перешёл в «Реал» из «Челси» летом 2019 года. Сумма трансфера составила более € 100 млн. В нынешнем сезоне 29-летний бельгиец, испытывающий проблемы из-за травм, принял участие всего лишь в 3 матчах испанской Примеры и забил 1 гол.



В свою очередь Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В нынешней кампании на счету 21-летнего француза 9 мячей (3 – с пенальти) в 8 встречах Лиги 1.

«Реал» вынужден отложить трансфер Килиана Мбаппе