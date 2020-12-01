«Балтика» оштрафует директора по развитию, предложившего судье «выйти один на один»

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал о наказании для директора клуба по развитию Юрия Аракеляна, обрушившегося с критикой на арбитра Юнуса Кошко, который работал на матче 25-го тура ФНЛ с московским «Торпедо» (0:0).



«Это был эмоциональный поступок со стороны Аракеляна. Клуб его оштрафует, такое выступление недопустимо. Губернатор сделал нам внушение, что так себя вести нельзя. Какие бы претензии ни были, ему нужно было обсуждать их лично. Футбол смотрят дети, нас это не красит», — сказал Качукаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, Аракелян обвинил судью, выложив гневный пост в «сториз» в «Инстаграме». Запись функционер сопроводил фотографией бригады арбитров. Главному рефери он предложил «выйти один на один» и назвал его подлецом.

Директор по развитию «Балтики» предложил судье «выйти один на один»