Ахмед Муса согласовал контракт с ЦСКА

28-летний нигерийский нападающий Ахмед Муса близок к возвращению в ЦСКА, сообщает Own Goal Nigeria.
По данным источника, футболист отказался от перехода в турецкий «Галатасарай», несмотря на то что его предложение было более выгодным. Сообщается, что Муса уже согласовал с московским клубом контракт по схеме «2+1» и в ближайшее время пройдёт медосмотр.
Напомним, 26 октября «Аль-Наср» сообщил о расторжении контракта с Мусой. Сообщается, что нигерийский футболист потерял мотивацию из-за низкого уровня чемпионата. Ахмед провёл за «Аль-Наср» 55 встреч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач.
Муса выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Лестер Сити». За английский клуб нигерийский форвард провёл 33 матча, в которых забил 5 голов.
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