Участие Артёма Дзюбы в матче «Брюгге» — «Зенит» под вопросом
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии выездного матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».
«Не полетели в Бельгию заранее, потому что есть возможность. Слишком мало времени между матчами. Есть моменты, которые мы хотели бы отработать дома. Поэтому для нас так более привычно.
Точно не сыграют Вячеслав Караваев и Вендел из-за травм. У Деяна Ловрена дисквалификация. Под вопросом участие Артёма Дзюбы: после сегодняшнего занятия примем решение», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч «Брюгге» – «Зенит» состоится завтра, 2 декабря, на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Кузяев — о матче с «Брюгге»: едем в Бельгию с боевым настроем
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