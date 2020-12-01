Участие Артёма Дзюбы в матче «Брюгге» — «Зенит» под вопросом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии выездного матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».



«Не полетели в Бельгию заранее, потому что есть возможность. Слишком мало времени между матчами. Есть моменты, которые мы хотели бы отработать дома. Поэтому для нас так более привычно.



Точно не сыграют Вячеслав Караваев и Вендел из-за травм. У Деяна Ловрена дисквалификация. Под вопросом участие Артёма Дзюбы: после сегодняшнего занятия примем решение», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Матч «Брюгге» – «Зенит» состоится завтра, 2 декабря, на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Кузяев — о матче с «Брюгге»: едем в Бельгию с боевым настроем