Семак: для борьбы в Лиге чемпионов «Зениту» нужно было усилить те позиции, которые надо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о конкурентоспособности команды в Лиге чемпионов.
«Чтобы бороться в Лиге чемпионов, нужно было усилить те позиции, которые было необходимо усилить. Плюс мы можем конкурировать, когда все лидеры в строю и мы в оптимальной форме. Во всех остальных ситуациях у соперников есть конкурентное преимущество над нами.
Много раз говорил о лимите. Я не являюсь его сторонником. Руководителям принимать решение. Нужны качественные игроки, команды, которые могут на равных соперничать с европейскими командами», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграет с «Брюгге». Матч состоится завтра, 2 декабря, на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
- 1 декабря 2020
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