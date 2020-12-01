Сергей Семак: «Зенит» наиграл на победу в первом матче с «Брюгге»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о противостоянии с «Брюгге» на групповом этапе Лиги чемпионов. В 1-м туре сине-бело-голубые уступили бельгийской команде на своём поле (1:2), а в 5-м туре сыграют с ней в гостях.



«Мы в первом матче играли осторожно, контролировали матч, игра была напряжённая. Не реализовали моменты. Что касается результата домашнего, то надо в обороне меньше ошибаться. Хотя на победу в первом матче мы наиграли.



Нам нужно забивать, играть активно. Прекрасно знаем ситуацию. Постараемся сыграть на максимуме, чтобы добиться нужного результата», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Матч «Брюгге» – «Зенит» состоится завтра, 2 декабря, на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Семак: для борьбы в Лиге чемпионов «Зениту» нужно было усилить те позиции, которые надо