Сергей Семак: «Зенит» наиграл на победу в первом матче с «Брюгге»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о противостоянии с «Брюгге» на групповом этапе Лиги чемпионов. В 1-м туре сине-бело-голубые уступили бельгийской команде на своём поле (1:2), а в 5-м туре сыграют с ней в гостях.
«Мы в первом матче играли осторожно, контролировали матч, игра была напряжённая. Не реализовали моменты. Что касается результата домашнего, то надо в обороне меньше ошибаться. Хотя на победу в первом матче мы наиграли.
Нам нужно забивать, играть активно. Прекрасно знаем ситуацию. Постараемся сыграть на максимуме, чтобы добиться нужного результата», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч «Брюгге» – «Зенит» состоится завтра, 2 декабря, на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
- 1 декабря 2020
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