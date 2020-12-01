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На матче «Севилья» — «Челси» VAR будет работать удалённо впервые в истории Лиги чемпионов

На матче «Севилья» — «Челси» VAR будет работать удалённо впервые в истории Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

На матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — «Челси» VAR будет работать удалённо, сообщает Reuters.

Это произойдёт впервые в истории Лиги чемпионов. Видеоассистенты будут следить за игрой из штаб-квартиры УЕФА в Ньоне (Швейцария). До этого судьи, работавшие на VAR, находились непосредственно на территории стадиона. В этот раз на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» будут присутствовать лишь резервные видеоассистенты.

«Челси» и «Севилья» выступают в одной группе с «Краснодаром» и «Ренном». Первая встреча команд завершилась ничьей 0:0. Лондонский клуб лидирует в группе E, набрав 10 очков в 4 матчах, опережая «Севилью» (10) по дополнительным показателям. «Краснодар» (1) — на третьем месте.

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