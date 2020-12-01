Крицюк: возраст нагнетает. Закрадываются мысли, что не так много мне в спорте осталось

Бывший вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк, ныне выступающий за португальский «Белененсеш», поблагодарил всех за поздравления с днём рождения. Сегодня, 1 декабря, футболисту исполняется 30 лет.
«Ну вот и этот день. С каждым годом почему-то всё меньше и меньше его ждёшь. Этот год не исключение. Возможно, сказывается то, что я один в Португалии. Понимал, что отмечать не буду, и поэтому нет праздничного настроения. А может, потому, что уже 30?! Или не уже? Если брать жизнь, то мне только 30. И хоть много хорошего уже было, ощущаю, что самое главное и интересное ещё впереди! Если брать спорт, то тридцатка уже больше нагнетает. Закрадываются мысли, что не так уж много осталось. Но я уверен, что и в футболе мне многое предстоит сделать, и много замечательных моментов меня ещё ждут! Спасибо папе и маме за всё и всей моей семье. И спасибо всем, кто уже меня поздравил, и тем, кто будет поздравлять», — написал Крицюк на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Крицюка в "Инстаграме".
- 1 декабря 2020
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