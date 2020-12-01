«Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

Сегодня, 1 декабря, состоится матч «Локомотив» – «Ред Булл Зальцбург». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Али Палабыйыком. Помогать ему будут ассистенты Джейхун Сесигюзель и Серкан Олгунджан. Резервный рефери – Арда Кердешлер.



Матч «Ред Булл Зальцбург» и «Локомотива» в 1-м туре состоялся в Австрии 21 октября и завершился ничьей со счётом 2:2.



«Локомотив», набрав 3 очка, занимает третье место в группе A Лиги чемпионов и опережает замыкающий квартет «Ред Булл Зальцбург» на 2 очка. Выше располагаются «Атлетико» (5) и уже обеспечившая себе место в плей-офф «Бавария» (12).

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