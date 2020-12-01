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Кабелла: сейчас «Ренн» преодолевает спад. Задача «Краснодара» — воспользоваться этим

Кабелла: сейчас «Ренн» преодолевает спад. Задача «Краснодара» — воспользоваться этим
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном», который состоится завтра, 2 декабря. Начало — в 20:55 мск.

«Я плотно слежу за французским чемпионатом. «Ренн» хорошо себя показал в прошлом чемпионате. Они хорошо начали этот сезон, сейчас французы преодолевают спад, но это нормально. Наша задача — воспользоваться этим. «Ренн» является сильной командой. Но этот спад может пойти нам пользу, мы должны настроиться на соперника и воспользоваться слабыми сторонами», — передаёт слова Кабеллы корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Первая встреча команд завершилась ничьей 1:1. «Краснодар», набрав 1 очко в 4 матчах, занимает третье место в группе E, «Ренн» (1) — четвёртое.

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