Реми Кабелла: не вижу большой разницы между чемпионатами России и Франции

Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла сравнил чемпионаты России и Франции.

«Есть ли отличие между командами Лиги 1 и РПЛ? Нет, если в целом взять российский и французский чемпионаты, я бы так не сказал. Нужно вынести за скобки «ПСЖ», который постоянно участвует в Лиге чемпионов и доходит до решающих стадий. Что касается других команд, я не вижу большой разницы. Особенно если брать команды, которые в этом году выступают в Лиге чемпионов за Россию и за Францию», — передаёт слова Кабеллы корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Завтра, 2 декабря, «Краснодару» предстоит встреча с «Ренном» на групповом этапе Лиги чемпионов. Начало — в 20:55 мск. Первая игра команд завершилась ничьей 1:1. «Краснодар», набрав 1 очко в 4 матчах, занимает 3-е место в группе E, «Ренн» (1) — четвёртое.