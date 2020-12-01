Дети Андрея Аршавина назвали лучший матч в карьере отца

Дети бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина выбрали лучший матч в карьере отца.
14-летний Артём, 12-летняя Яна и восьмилетний Арсений сошлись во мнении, что наиболее ярко экс-нападающий выступил во встрече национальной команды с Нидерландами в четвертьфинале чемпионата Европы 2008 года. Тогда сборная России сенсационно одержала победу со счётом 3:1, а Аршавин стал одним из главных героев матча, забив в дополнительное время.
«Он всегда вспоминается как самый эпичный и значимый матч в карьере», — приводятся слова Артёма в пресс-релизе оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Аршавин начинал профессиональную карьеру в составе «Зенита», а спустя 10 лет перебрался в лондонский «Арсенал». Впоследствии Андрей вернулся в санкт-петербургский клуб – сначала на правах аренды, а потом на постоянной основе. В конце карьеры играл за «Кубань» и «Кайрат».
- 1 декабря 2020
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