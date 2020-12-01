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Реми Кабелла: «Краснодару» необходимо спасти первую часть сезона

Реми Кабелла: «Краснодару» необходимо спасти первую часть сезона
Футбол / Лига чемпионов 0

Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла рассказал о настрое команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном», который состоится завтра, 2 декабря. Начало — в 20:55 мск.

«Вспоминаю, как забил гол „Ренну“, выступая за „Марсель“. Могу сказать, команда из года в год становится только лучше. «Ренн» проводит хорошую селекционную работу, добавляется всё больше хороших футболистов. Сейчас французская команда находится на очень высоком уровне. Завтрашняя игра очень важна для нас. На кону стоит выход в Лигу Европы.

Что касается атмосферы в раздевалке, мы настроены решительно. Наша задача — воспрять и как можно скорее одержать победу. Нам нужно спасти первую часть чемпионата не только для команды, но и для болельщиков. Нет никаких упаднических настроений, мы настроимся очень серьёзно. Хотим показать, на что способны», — передаёт слова Кабеллы корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Кабелла: сейчас «Ренн» преодолевает спад. Задача «Краснодара» — воспользоваться этим
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