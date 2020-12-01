Лопетеги лично заинтересован в трансфере Иско в «Севилью»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги лично заинтересован в подписании полузащитника мадридского «Реала» Иско, сообщает Tribal Football со ссылкой на El Chiringuito.

По данным источника, специалист очень хочет поработать с Иско. Сообщалось, что Иско отклонил предложение «Севильи» об аренде, так как не готов пойти на существенное снижение зарплаты.

Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года, а до этого выступал за «Малагу» и «Валенсию». Действующий контракт хавбека с мадридским клубом рассчитан до 2022 года. Со «сливочными» он завоевал 16 трофеев.

Иско в текущем сезоне за «Реал» принял участие в 7 встречах во всех турнирах. За отведённое игровое время записать в свой актив результативные действия ему не удалось.