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Лопетеги лично заинтересован в трансфере Иско в «Севилью»

Лопетеги лично заинтересован в трансфере Иско в «Севилью»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги лично заинтересован в подписании полузащитника мадридского «Реала» Иско, сообщает Tribal Football со ссылкой на El Chiringuito.

По данным источника, специалист очень хочет поработать с Иско. Сообщалось, что Иско отклонил предложение «Севильи» об аренде, так как не готов пойти на существенное снижение зарплаты.

Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года, а до этого выступал за «Малагу» и «Валенсию». Действующий контракт хавбека с мадридским клубом рассчитан до 2022 года. Со «сливочными» он завоевал 16 трофеев.

Иско в текущем сезоне за «Реал» принял участие в 7 встречах во всех турнирах. За отведённое игровое время записать в свой актив результативные действия ему не удалось.

Иско отклонил предложение «Севильи» об аренде в январе
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