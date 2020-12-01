Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

The Times: эфир НТВ с расистскими шутками может поставить в неловкое положение УЕФА

The Times: эфир НТВ с расистскими шутками может поставить в неловкое положение УЕФА
Футбол / Лига чемпионов 0

Британское издание The Times выпустило материал, посвящённый одному из последних эфиров передачи «Международная пилорама» на НТВ.

Журналисты посмотрели выпуск и усмотрели сразу в нескольких шутках явный расистский подтекст. Так, актриса, пародировавшая бывшего президента США Барака Обаму, покрасила лицо, чтобы выглядеть как афроамериканец, и оделась как рэп-музыкант. В ходе эфира экс-глава государства был высмеян за счёт расовых стереотипов.

Издание напомнило, что телеканал входит в холдинг «Газпром Медиа», который в свою очередь является дочерней компанией «Газпрома», официального спонсора Лиги чемпионов. В материале отмечается, что скандальная передача и шутки в ней могут поставить в неловкое положение УЕФА, который, будучи организатором главного еврокубкового турнира, проводит акции, направленные на борьбу с расизмом.

УЕФА пожизненно отстранил от футбола главу пресс-службы «Карабаха»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020