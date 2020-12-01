The Times: эфир НТВ с расистскими шутками может поставить в неловкое положение УЕФА

Британское издание The Times выпустило материал, посвящённый одному из последних эфиров передачи «Международная пилорама» на НТВ.



Журналисты посмотрели выпуск и усмотрели сразу в нескольких шутках явный расистский подтекст. Так, актриса, пародировавшая бывшего президента США Барака Обаму, покрасила лицо, чтобы выглядеть как афроамериканец, и оделась как рэп-музыкант. В ходе эфира экс-глава государства был высмеян за счёт расовых стереотипов.



Издание напомнило, что телеканал входит в холдинг «Газпром Медиа», который в свою очередь является дочерней компанией «Газпрома», официального спонсора Лиги чемпионов. В материале отмечается, что скандальная передача и шутки в ней могут поставить в неловкое положение УЕФА, который, будучи организатором главного еврокубкового турнира, проводит акции, направленные на борьбу с расизмом.

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