«Зальцбург» поставит всё на свои места». Таш Саркисян не верит в выход «Локомотива» в ЛЕ

Известный телеведущий Таш Саркисян поделился мыслями о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Ред Булл Зальцбург», который пройдёт сегодня, 1 декабря, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало – в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Сегодня «Ред Булл» поставит всё на свои места. К нам приедет мотивированная команда, а «Локомотив» – обескровленный. Тем более Кикнадзе бесконечно не может везти. С этим «качественным» менеджментом всё должно закончиться. Не верю даже в выход в Лигу Европы.



Положительный момент – три очка, но это ровно столько же, сколько и в прошлом году. Да и в чемпионате тогда «Локомотив» имел другие позиции. Господин Кикнадзе говорил: «Давайте посчитаем». Ну давайте.



Пока что происходит всё, о чём и говорили болельщики. Василий Александрович говорил, что болельщики не нужны. Также он сказал: «Станем чемпионами – поговорим». Если клуб станет чемпионом, все признают, что ошибались. Но это невозможно», — сказал Саркисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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