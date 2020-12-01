Куман: жест Месси — это дань уважения Марадоне. Я бы отменил жёлтую карточку

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман выразил мнение, что жёлтую карточку, полученную нападающим Лионелем Месси в матче 11-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (4:0), следует отменить.



Напомним, Месси забил один из голов в этой встрече. После взятия ворот соперника аргентинец продемонстрировал футболку аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером в память о легендарном футболисте Диего Марадоне. Оба игрока выступали за этот клуб в разное время.



«Мы знаем, что существует правило о присуждении жёлтой карточки. Но мы также знаем, что жест Месси — это дань уважения Марадоне. Это зависит не от меня, но я бы отменил жёлтую карточку», — приводит слова Кумана Goal.com.

Фото можно посмотреть на странице «Барселоны» в «Твиттере».

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца. Из жизни Диего ушёл в возрасте 60 лет.