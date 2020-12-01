Ибрагимович: я никогда не терял страсти к футболу, мяч — мой лучший друг

Шведский форвард Златан Ибрагимович рассказал, почему решил вернуться в «Милан» в январе 2020 года.

«Первый вопрос, который мне задавали, когда я вернулся в «Милан», был о том, что все игроки, возвращавшиеся в клуб, не соответствовали собственным стандартам. В итоге они терпели неудачу.

В чём была разница с моим случаем? Я просто сказал, что никогда не терял страсти к футболу. Каждый раз, когда я оказываюсь на поле, я чувствую себя так, как маленький ребёнок, которому впервые дали конфету. Я понимаю, что мяч — мой лучший друг. И я хочу, чтобы эта дружба была вечной.

Я думал, стоит мне продолжать играть или нет. Но для меня было большим испытанием вернуться в «Милан», чтобы попытаться изменить менталитет клуба, дать понять игрокам, что представляет собой «Милан».

Я всегда хочу большего. Возможно, именно поэтому я здесь. Я как Бенджамин Баттон — с каждым днём чувствую себя моложе», — цитирует Ибрагимовича пресс-служба «Милана».