Экс-президент «Реала»: продажа Роналду в «Ювентус» — большая ошибка Переса
Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Отношение к футболу делает Роналду непобедимым. Без сомнения, он является примером для молодых людей, которые стремятся добиться успехов в спорте. Роналду понимал, что переход в „Реал“ был прекрасной возможностью продвинуться по карьерной лестнице, выиграть трофеи и получить признание. Он не ошибся, завоевал множество трофеев и установил рекорды. Это доступно очень немногим.
Флорентино Перес совершил большую ошибку, продав Роналду после девяти лет в клубе. Обидно, потому что в Италии он доказывает, что по-прежнему является лучшим футболистом мира», — приводит слова Кальдерона Goal.com.
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