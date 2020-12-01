Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-президент «Реала»: продажа Роналду в «Ювентус» — большая ошибка Переса

Экс-президент «Реала»: продажа Роналду в «Ювентус» — большая ошибка Переса
Футбол / Испания 0

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Отношение к футболу делает Роналду непобедимым. Без сомнения, он является примером для молодых людей, которые стремятся добиться успехов в спорте. Роналду понимал, что переход в „Реал“ был прекрасной возможностью продвинуться по карьерной лестнице, выиграть трофеи и получить признание. Он не ошибся, завоевал множество трофеев и установил рекорды. Это доступно очень немногим.

Флорентино Перес совершил большую ошибку, продав Роналду после девяти лет в клубе. Обидно, потому что в Италии он доказывает, что по-прежнему является лучшим футболистом мира», — приводит слова Кальдерона Goal.com.

Бенитес: неправда, что у нас с Роналду были плохие отношения
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020