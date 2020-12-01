Наумов: «Локомотиву» надо тупо взять и победить. Ничего особенного в «Зальцбурге» нет

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург».

«Жду от «Локомотива» победы в матче с «Зальцбургом». Команда набрала неплохой ход в Лиге чемпионов, мотивации у «железнодорожников» хоть отбавляй. Сегодня надо тупо взять и победить австрийскую команду. Ничего особенного в ней нет. Ставлю на победу «Локомотива» с разницей в один мяч.



Что касается потери Крыховяка — это не фатально. Гжегож, конечно, очень важный игрок, но Магкеев и Куликов смогут сыграть в центре. Когда-то же молодым надо начинать! Сегодня им дадут шанс проявить себя, они должны справиться.



Помечтать о выходе в плей-офф Лиги чемпионов можно. Расклад следующий: мы обыграем «Зальцбург», а «Бавария» переиграет «Атлетико». После этого немцам ничего уже не нужно будет. В последнем матче они будут играть без мотивации, а «Локомотив» зацепит ничейку, а то и больше!



Стоит отметить, «Локомотив» в Лиге чемпионов и в РПЛ — две разные команды. Выхолощенность после игр в еврокубках сказывается на результатах во внутреннем чемпионате. Сыграть с «Атлетико» в Мадриде, а на третьи сутки проводить матч в Грозном с «Ахматом» — очень сложно. В Лиге чемпионов мы играем в совершенно другой футбол: обороняемся, при возможности контратакуем и ловим свой шанс. В РПЛ уже «Локо» должен атаковать, а соперник ищет свой шанс. К сожалению, в позиционной игре клуб пока не силён. Если неплохо получается играть на контратаках, то позиционно игра ещё не поставлена. Отсюда и проблемы в игре со средними командами», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Матч «Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург» пройдёт сегодня, 1 декабря, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало – в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург».