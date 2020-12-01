Фанаты «Боруссии» М запускали ночью фейерверки перед гостиницей с футболистами «Интера»

Группа фанатов «Боруссии» Мёнхенгладбах попыталась помешать футболистам «Интера» выспаться перед матчем команд в 5-м туре Лиги чемпионов. По данным Sky Sport Italia, болельщики немецкого клуба собрались у гостиницы, в которой остановились игроки из Италии. В районе 4:00 утра они начали поджигать петарды и запускать фейерверки. Естественно, что шум помешал нормально поспать футболистам.

Полицейские уже начали расследование данного дела. Фанатов могут привлечь за беспорядки.

«Боруссия» возглавляет турнирную таблицу в группе B, набрав в четырёх матчах восемь очков. «Интер» занимает последнее место, набрав лишь два очка. Матч «Боруссия» — «Интер» состоится сегодня, 1 декабря. Начало — в 23:00 мск.