Фанаты «Боруссии» М запускали ночью фейерверки перед гостиницей с футболистами «Интера»
Группа фанатов «Боруссии» Мёнхенгладбах попыталась помешать футболистам «Интера» выспаться перед матчем команд в 5-м туре Лиги чемпионов. По данным Sky Sport Italia, болельщики немецкого клуба собрались у гостиницы, в которой остановились игроки из Италии. В районе 4:00 утра они начали поджигать петарды и запускать фейерверки. Естественно, что шум помешал нормально поспать футболистам.
Полицейские уже начали расследование данного дела. Фанатов могут привлечь за беспорядки.
«Боруссия» возглавляет турнирную таблицу в группе B, набрав в четырёх матчах восемь очков. «Интер» занимает последнее место, набрав лишь два очка. Матч «Боруссия» — «Интер» состоится сегодня, 1 декабря. Начало — в 23:00 мск.
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