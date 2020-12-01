В УЕФА назвали причину технического поражения сборной Украины в матче со Швейцарией

В УЕФА аргументировали решение присудить техническое поражение сборной Украины в матче Лиги наций со Швейцарией, сообщает Football.ua.



Украинская федерация футбола (УАФ) получила в своё распоряжение 17-страничную мотивационную часть решения апелляционного комитета УЕФА. В документе прописано, что главной причиной присуждения технического поражения стало то, что УАФ не предусмотрела потенциальной необходимости полной замены команды после положительных тестов на коронавирус в Германии.



Напомним, из-за технического поражения со счётом 0:3 сборная Украины опустилась в лигу В, а швейцарская команда сохранила место в группе А. Обе команды набрали по 6 очков, но благодаря победе в личной встрече швейцарская команда заняла третье место, а Украина осталась на четвёртом.

Игрок сборной Украины: это неуважение. Швейцария ни разу не победила и остаётся в лиге A