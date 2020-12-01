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Мерсон: если Парти играет за «Арсенал», то и Озил должен

Мерсон: если Парти играет за «Арсенал», то и Озил должен
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон выразил мнение, что связка полузащитников Томаса Парти и Месута Озила могла бы помочь лондонскому клубу на поле.

«Думаю, Озил должен вернуться на поле, если Парти в хорошей форме. Парти доминирует в центре поля и диктует ход игры. Он открывает массу возможностей для Озила.

В матчах с „Арсеналом“ другие команды бездельничают. Лондонцам не хватает креатива в полузащите, чтобы сломить соперника. Если Парти не играет, то и Озил не может играть. Без Томаса полузащита „Арсенала“ слаба. Но если Парти играет, то и Озил должен. Виноват ли Артета в том, что Озил исключён из состава? Не знаю, его ли это вина или клуба. Я не уверен. Артета довольно давно в футболе, чтобы знать, кто хороший игрок, а кто — нет», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

Мерсон: Озил заставил «Арсенал» выглядеть невероятно глупо
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