«Рубин» до зимней паузы будет тренироваться в Сочи

«Рубин» будет тренироваться в Сочи до зимнего перерыва в Российской Премьер-Лиге, сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Рубин» отправляется в Сочи, где будет готовиться к трём заключительным в этом году матчам Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», «Тамбовом» и «Ахматом». Сбор в Сочи было решено провести в связи с морозной погодой», — говорится в сообщении.

Казанский «Рубин» набрал 24 очка в 16 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Напомним, до зимней паузы «Рубин» сыграет с московским «Локомотивом» (5 декабря), «Тамбовом» (13 декабря) и грозненским «Ахматом» (17 декабря). Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 16 встречах набравший 32 очка.