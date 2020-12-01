Сульшер — о расистском скандале с Кавани: он прошёл жёсткое обучение

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о скандале, в центре которого оказался форвард команды Эдинсон Кавани. Уругвайца могут дисквалифицировать на три матча за то, что он в социальных сетях по отношению к одному из друзей использовал слово negrito (чёрненький). Футбольная ассоциация Англии перед началом сезона предупредила, что будет наказывать игроков за подобные слова.
«Мы общались с Эдинсоном, он глубоко сожалеет о случившемся, о своей ошибке. Там не было ни малейшего умысла. Он просто так пообщался со своим другом. Мы объяснили ему правила, Футбольная ассоциация попросила разъяснения. Конечно, он будет взаимодействовать с ассоциацией, а мы поддержим его. Он только приехал в нашу страну, в Уругвае другие правила.
Мы поддержим его, но мы также поддерживаем Футбольную ассоциацию. Я видел призыв Гари Невилла обучать всех иностранцев, которые приезжают в английские клубы. Что ж, Эдинсон прошёл жёсткое обучение», — цитирует Сульшера Goal.
- 1 декабря 2020
-
20:20
-
20:15
-
20:06
-
20:01
-
19:39
-
19:32
-
19:32
-
19:16
-
19:00
-
18:46
-
18:29
-
18:24
-
18:18
-
18:08
-
18:05
-
17:45
-
17:44
-
17:29
-
17:28
-
17:16
-
17:13
-
17:05
-
16:52
-
16:44
-
16:30
-
16:20
-
16:14
-
16:08
-
15:59
-
15:50
-
15:48
-
15:38
-
15:34
-
15:31
-
15:14