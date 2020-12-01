Сульшер — о расистском скандале с Кавани: он прошёл жёсткое обучение

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о скандале, в центре которого оказался форвард команды Эдинсон Кавани. Уругвайца могут дисквалифицировать на три матча за то, что он в социальных сетях по отношению к одному из друзей использовал слово negrito (чёрненький). Футбольная ассоциация Англии перед началом сезона предупредила, что будет наказывать игроков за подобные слова.

«Мы общались с Эдинсоном, он глубоко сожалеет о случившемся, о своей ошибке. Там не было ни малейшего умысла. Он просто так пообщался со своим другом. Мы объяснили ему правила, Футбольная ассоциация попросила разъяснения. Конечно, он будет взаимодействовать с ассоциацией, а мы поддержим его. Он только приехал в нашу страну, в Уругвае другие правила.

Мы поддержим его, но мы также поддерживаем Футбольную ассоциацию. Я видел призыв Гари Невилла обучать всех иностранцев, которые приезжают в английские клубы. Что ж, Эдинсон прошёл жёсткое обучение», — цитирует Сульшера Goal.