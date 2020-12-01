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Андреа Пирло: мне нравится критика, это значит, что я кого-то раздражаю

Андреа Пирло: мне нравится критика, это значит, что я кого-то раздражаю
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло заявил, что привык к критике. Итальянский специалист, возглавивший туринский клуб перед началом сезона, оказался в непростой ситуации. После серии неудачных матчей болельщики начали активно критиковать его.

«Мне нравится критика, это значит, что я кого-то раздражаю. И я привык к этому с годами.

Матч с «Динамо» Киев будет важным для нашего роста. Нам нужно провести хорошую игру и прибавлять. Нужно вернуть то в нашей игре, что пропало.

У Кьеллини возникли новые проблемы со здоровьем. Но в любом случае мы будем проводить ротацию», — цитирует Пирло Sky Sport Italia.

«Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, набрав 17 очков в девяти матчах. От лидирующего «Милана» туринцы отстают на шесть очков.

Источник: футболисты «Ювентуса» недовольны тем, что Пирло не обсуждает с ними тактику
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