«Шахтёр» — «Реал»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Шахтёра» и «Реала» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Шахтёр»: Трубин, Додо, Витао, Бондарь, Матвиенко, Коваленко, Степаненко, Тете, Марлос, Тайсон, Жуниор Мораес.



«Реал»: Куртуа, Менди, Начо, Варан, Васкес, Эдегор, Кроос, Модрич, Асенсио, Родриго, Бензема.

Матч «Реала» и «Шахтёра» в 1-м туре состоялся в Испании 21 октября и завершился сенсационной победой донецкой команды со счётом 3:2.



«Шахтёр», набрав 4 очка, занимает 3-е место в группе B Лиги чемпионов и опережает замыкающий квартет «Интер» на 2 очка. Выше располагаются «Реал» (7) и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха (8).