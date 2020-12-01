«Локомотив» сообщил о сомнительных результатах тестов на коронавирус Крыховяка и Куликова
Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что результаты тестов на коронавирус полузащитников команды Гжегожа Крыховяка и Даниила Куликова были сомнительными. В итоге оба игрока не попали в заявку на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург».
Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург».
«Локомотив», набрав 3 очка, занимает третье место в группе A Лиги чемпионов и опережает замыкающий квартет «Ред Булл Зальцбург» на 2 очка. Выше располагаются «Атлетико» (5) и уже обеспечившая себе место в плей-офф «Бавария» (12).
«Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург»: составы команд на матч Лиги чемпионов
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