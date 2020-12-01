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«Барселона» намерена арендовать защитника «Атлетико»

«Барселона» намерена арендовать защитника «Атлетико»
Футбол / Испания 0

Защитник «Атлетико» Филипе Аугусто может перейти в «Барселону», сообщает AS.

По информации источника, каталонский клуб намерен арендовать 31-летнего футболиста из-за травмы защитника Жерара Пике. Фелипе не входит в планы наставника «Атлетико» Диего Симеоне, однако мадридский клуб не планирует отпускать защитника для глубины состава. Отмечается, что каталонцы рассчитывают переубедить руководство «Атлетико».

Напомним, Пике получил повреждение в матче 10-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» (0:1). Защитник был заменён на 62-й минуте встречи, вместо него вышел Сержиньо Дест. У Пике было диагностировано растяжение внутренней боковой связки 3-й степени и травма передней крестообразной связки правого колена.

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