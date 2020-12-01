Тони Кроос объяснил, почему не хочет стать тренером после окончания карьеры

Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что не планирует стать тренером по окончании карьеры. Немец рассказал, что предпочитает роль комментатора.

«Могу себя представить сидящим рядом с каким-нибудь знаменитым комментатором, чтобы я мог рассказывать о матче. Это было бы интересно. Говорил бы о положительных и отрицательных сторонах игры.

Почему не хочу стать тренером? Не хочется снова испытывать стресс от путешествий, проведения времени вдали от семьи в гостиницах. Не хочу больше всего этого. В крайнем случае, согласился бы стать тренером маленькой команды детей», — цитирует Крооса Marca.

Немецкий футболист провёл за «Реал» 287 матчей. В составе клуба — трижды победитель Лиги чемпионов УЕФА, дважды чемпион испанской Примеры.