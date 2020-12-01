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Тони Кроос объяснил, почему не хочет стать тренером после окончания карьеры

Тони Кроос объяснил, почему не хочет стать тренером после окончания карьеры
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что не планирует стать тренером по окончании карьеры. Немец рассказал, что предпочитает роль комментатора.

«Могу себя представить сидящим рядом с каким-нибудь знаменитым комментатором, чтобы я мог рассказывать о матче. Это было бы интересно. Говорил бы о положительных и отрицательных сторонах игры.

Почему не хочу стать тренером? Не хочется снова испытывать стресс от путешествий, проведения времени вдали от семьи в гостиницах. Не хочу больше всего этого. В крайнем случае, согласился бы стать тренером маленькой команды детей», — цитирует Крооса Marca.

Немецкий футболист провёл за «Реал» 287 матчей. В составе клуба — трижды победитель Лиги чемпионов УЕФА, дважды чемпион испанской Примеры.

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