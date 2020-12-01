«Атлетико» — «Бавария»: Мюллер, Боатенг и Гнабри — в запасе гостей на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Баварии» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо, Льоренте, Сауль, Коке, Карраско, Корреа, Фелиш.
«Бавария»: Нюбель, Аррей-Мби, Зюле, Эрнандес, Сарр, Алаба, Мартинес, Дуглас Коста, Мусиала, Зане, Шупо-Мотинг.
Матч «Баварии» и «Атлетико» в первом туре состоялся в Германии 21 октября и завершился победой хозяев со счётом 4:0.
«Бавария» лидирует в турнирной таблице группы А, набрав 12 очков. «Атлетико» (5) — на 2-м месте. На третьем — «Локомотив» (3). Замыкает турнирную таблицу «Ред Булл Зальцбург» (1).
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