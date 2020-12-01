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Дмитрий Губерниев: наш футбол в убогом состоянии. И дело тут не в «Локомотиве» или ЦСКА

Дмитрий Губерниев: наш футбол в убогом состоянии. И дело тут не в «Локомотиве» или ЦСКА
Футбол / Лига чемпионов 0

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлениях российских команд в нынешнем розыгрыше еврокубков.

В эти минуты «Локомотив» встречается с «Ред Булл Зальцбург» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 73-й минуте счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург».

«Наш футбол в убогом состоянии. И дело тут не в „Локомотиве“ или ЦСКА. Всех перепробовали. Футбол в стране доведён до того, что сейчас нас в первом тайме откровенно «возит» команда из Австрии. Из Австрии! Где лучший игрок — венгр. Кроме этого Собослая, кстати, никто в Европе никого в этом „Зальцбурге“ и не назовёт. И это на нашем поле», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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