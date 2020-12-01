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«Локомотив» дома проиграл «Ред Булл Зальцбург» и лишился шансов на выход в плей-офф ЛЧ

«Локомотив» дома проиграл «Ред Булл Зальцбург» и лишился шансов на выход в плей-офф ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Локомотив» принимал «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 28-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ред Булл Зальцбург» Мергим Бериша. На 41-й минуте Бериша оформил дубль, тем самым упрочив преимущество гостей. Во втором тайме, на 79-й минуте встречи, полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовав пенальти, сократил отставание хозяев в счёте. Через 2 минуты форвард Карим Адейеми забил третий гол австрийской команды.

«Ред Булл Зальцбург» набрал 4 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «Локомотив» (3) — на последнем, 4-м месте. Московский клуб лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов, однако может сыграть в Лиге Европы УЕФА. Соперниками команд по группе А являются «Бавария» (12) и «Атлетико» (5).

Лига чемпионов. Группа A. 5-й тур
01 декабря 2020, вторник. 20:55 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
1 : 3
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
0:1 Бериша – 28'   0:2 Бериша – 41'   1:2 Миранчук – 79' (пен)   1:3 Адейеми – 81'
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