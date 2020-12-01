Николич: после гола Миранчука было чувство, что «Локомотив» может забить ещё один

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ред Булл Зальцбург» (1:3).
«Пробовали перестроить команду. У нас есть проблемная позиция опорника и полузащитника. Пробовали играть с тремя нападающими вверху, но ничего не получилось. У нас был момент после углового, удар Зе Луиша. Во втором тайме команда показала характер, хотела вернуться в игру. Был тяжёлый результат — 0:2, мы забили гол, было чувство, что можем забить второй, но потеряли мяч и пропустили третий гол.
У нас были потери в полузащите. Миранчук не тренировался после матча с «Атлетико». Мы получили эти неприятные новости прямо перед матчем. За день было сложно построить новую команду. Надо думать о следующей игре, готовиться к матчу с «Рубином», а потом с «Баварией», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«Ред Булл Зальцбург» набрал 4 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «Локомотив» (3) — на последнем, 4-м месте. Московский клуб лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов, однако может сыграть в Лиге Европы УЕФА.
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