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Главный тренер «РБ Зальцбург»: не рассчитывали, что «Локомотив» расставится таким образом

Главный тренер «РБ Зальцбург»: не рассчитывали, что «Локомотив» расставится таким образом
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Джесси Марш подвёл итоги матча 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Локомотивом». Австрийский клуб одержал победу со счётом 3:1.

«Честно говоря, сегодняшний матч нас немного обескуражил. Не рассчитывали, что игроки соперника будут расставлены таким образом. Может, у некоторых игроков проблемы со здоровьем.

Игра была достаточно жёсткой. Мы были вынуждены прессовать. В конце концов, нам удалось взять игру в свои руки.

Всегда нужно смотреть на противника. Совсем незадолго до матча получили информацию, какой будет расстановка сил. Всегда сложно ориентироваться по ситуации.

Сегодняшним матчем очень доволен. «Локо» — сильная команда, нам пришлось приложить много усилий, чтобы их обыграть», — передаёт слова Марша корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Ред Булл Зальцбург» набрал 4 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «Локомотив» (3) — на последнем, 4-м месте. Московский клуб лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов, однако может сыграть в Лиге Европы УЕФА.

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