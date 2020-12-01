Зидан — после поражения в матче с «Шахтёром»: не собираюсь уходить в отставку

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Шахтёром» (0:2).
«Не собираюсь уходит в отставку. У нас были непростые моменты. Сейчас у „Реала“ чёрная полоса. Такова реальность, но мы должны продолжать работать. Подготовились к матчу с „Шахтёром“ очень хорошо, отлично провели первую половину встречи, но не смогли забить гол. Остался ещё один матч, и мы должны одержать победу.
У меня есть силы, и я готов отдать всё, как и футболисты. Нужно поднять голову и думать о следующем матче. Другого выхода нет. То, что мы делаем на тренировках, не имеет ничего общего с тем, что происходит в матчах. Сложнее всего забить первый гол, после которого игра становится проще. Продолжим работу и будем верить в то, что делаем», — приводит слова Зидана Marca.
- 2 декабря 2020
-
00:55
-
00:55
-
00:51
-
00:18
-
00:17
-
00:07
-
00:06
- 1 декабря 2020
-
23:50
-
23:46
-
23:41
-
23:35
-
23:30
-
23:22
-
23:10
-
23:00
-
22:50
-
22:48
-
22:48
-
22:35
-
22:33
-
22:29
-
22:17
-
22:15
-
22:02
-
21:59
-
21:38
-
21:25
-
21:21
-
21:05
-
21:01
-
20:35
-
20:23
-
20:20
-
20:15
-
20:06