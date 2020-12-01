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Зидан — после поражения в матче с «Шахтёром»: не собираюсь уходить в отставку

Зидан — после поражения в матче с «Шахтёром»: не собираюсь уходить в отставку
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Шахтёром» (0:2).

«Не собираюсь уходит в отставку. У нас были непростые моменты. Сейчас у „Реала“ чёрная полоса. Такова реальность, но мы должны продолжать работать. Подготовились к матчу с „Шахтёром“ очень хорошо, отлично провели первую половину встречи, но не смогли забить гол. Остался ещё один матч, и мы должны одержать победу.

У меня есть силы, и я готов отдать всё, как и футболисты. Нужно поднять голову и думать о следующем матче. Другого выхода нет. То, что мы делаем на тренировках, не имеет ничего общего с тем, что происходит в матчах. Сложнее всего забить первый гол, после которого игра становится проще. Продолжим работу и будем верить в то, что делаем», — приводит слова Зидана Marca.

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