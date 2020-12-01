Зидан — после поражения в матче с «Шахтёром»: не собираюсь уходить в отставку

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Шахтёром» (0:2).



«Не собираюсь уходит в отставку. У нас были непростые моменты. Сейчас у „Реала“ чёрная полоса. Такова реальность, но мы должны продолжать работать. Подготовились к матчу с „Шахтёром“ очень хорошо, отлично провели первую половину встречи, но не смогли забить гол. Остался ещё один матч, и мы должны одержать победу.



У меня есть силы, и я готов отдать всё, как и футболисты. Нужно поднять голову и думать о следующем матче. Другого выхода нет. То, что мы делаем на тренировках, не имеет ничего общего с тем, что происходит в матчах. Сложнее всего забить первый гол, после которого игра становится проще. Продолжим работу и будем верить в то, что делаем», — приводит слова Зидана Marca.

«Шахтёр» повторно обыграл «Реал» в Лиге чемпионов