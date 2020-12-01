Наумов: Мурило никогда не будет на уровне РПЛ. Райкович вместо Кверквелии — недоразумение!

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ред Булл Зальцбург» (1:3).
«Такие матчи обнажают все недостатки работы клуба, и прежде всего трансферные провалы и прочее. Всё выразилось в матче. Смотрите, взяли Мурило, не согласовав с Сёминым, насильно впихнули. Сёмин давал ему шанс и сразу говорил, что это не уровень «Локомотива». И он никогда не заиграет на уровне нашей лиги. Но нет, взяли. Отпустили Кверквелию и взяли Райковича – это вообще недоразумение какое-то. И всё это вскрывается в таких матчах», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
«Ред Булл Зальцбург» набрал 4 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «Локомотив» (3) — на последнем, 4-м месте. Московский клуб лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов, однако может выступить в Лиге Европы УЕФА.
- 2 декабря 2020
-
00:55
-
00:55
-
00:51
-
00:18
-
00:17
-
00:07
-
00:06
- 1 декабря 2020
-
23:50
-
23:46
-
23:41
-
23:35
-
23:30
-
23:22
-
23:10
-
23:00
-
22:50
-
22:48
-
22:48
-
22:35
-
22:33
-
22:29
-
22:17
-
22:15
-
22:02
-
21:59
-
21:38
-
21:25
-
21:21
-
21:05
-
21:01
-
20:35
-
20:23
-
20:20
-
20:15
-
20:06