Наумов: Мурило никогда не будет на уровне РПЛ. Райкович вместо Кверквелии — недоразумение!

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ред Булл Зальцбург» (1:3).

«Такие матчи обнажают все недостатки работы клуба, и прежде всего трансферные провалы и прочее. Всё выразилось в матче. Смотрите, взяли Мурило, не согласовав с Сёминым, насильно впихнули. Сёмин давал ему шанс и сразу говорил, что это не уровень «Локомотива». И он никогда не заиграет на уровне нашей лиги. Но нет, взяли. Отпустили Кверквелию и взяли Райковича – это вообще недоразумение какое-то. И всё это вскрывается в таких матчах», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

«Ред Булл Зальцбург» набрал 4 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «Локомотив» (3) — на последнем, 4-м месте. Московский клуб лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов, однако может выступить в Лиге Европы УЕФА.