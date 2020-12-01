Лебедев: Кикнадзе должен уйти в отставку после провала «Локомотива» в Лиге чемпионов

Российский депутат Игорь Лебедев поделился впечатлениями от проигрыша «Локомотива» в матче 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Ред Булл Зальцбург». Встреча закончилась победой клуба из Австрии со счётом 3:1.

«За проигрыш, как и в целом за неудачный старт сезона «Локомотива», кто-то должен взять на себя ответственность. Николич? Нет, при чём тут Николич? Если коронавирус сразил двух игроков центра и Николичу некого выставить, при чём тут тренер? Виноват тот, кто не купил никого зимой. Виноват Кикнадзе. Он должен уйти в отставку после провального выступления в Лиге чемпионов. Кто-то должен ответить, иначе теряется смысл.

Не наше с вами дело, кого возвращать и кого просить. Давайте ещё вспомним Филатова, когда он был президентом клуба и «Локомотив» выигрывал здесь у «Интера». Это не наше дело. Пусть решают те, кому положено. Есть главный спонсор, совет директоров, но с таким подходом к трансферной политике нам и еврокубки в следующем сезоне мало светят. Сейчас седьмое место и не слишком внятная игра.

Что касается лимита на легионеров, когда его не было, мы дважды выиграли Кубок УЕФА. Сейчас вот это пресловутое: «Давайте российских игроков, потому нам они нужны для сборной» Игрок должен завоёвывать право попадать в основу клуба не за счёт паспорта в кармане, а за счёт того, как играет и что собой представляет. На мой взгляд, лучше лимит полностью отменить, тогда мы начнём хоть что-то показывать в еврокубках», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.